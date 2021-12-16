120 спортсменов поборются за Кубок Псковской области по рукопашному бою

15:17, 17 декабря 2021, ПАИ

Региональный турнир состоится 19 декабря в УСК «Олимп» города Пскова. Президент Федерации рукопашного боя Дина Дымова сообщила, что на соревнования приедут представители двенадцати клубов из шести городов: Псков, Великие Луки, Гдов, Печоры, Себеж и Остров.

«Ждём интересные бои, но не приглашаем, к сожалению, рекомендовано проводить турнир без зрителей», - добавила Дина Дымова.