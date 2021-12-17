В Пскове работают над созданием торговой площадки для местных ремесленников

15:34, 17 декабря 2021, ПАИ

На заседании комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы, которое состоялось 17 декабря, обсудили вопрос о создании постоянно действующей торговой площадки для псковских ремесленников в центре города, где проходят основные туристические маршруты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Представители администрации города напомнили, что в окрестностях Псковского кремля создание такой площадки невозможно, так как согласно областному законодательству в границах зон охраны объекта культурного значения «Ансамбль Кремля» в зоне охраняемого природного ландшафта запрещено размещать временные строения и сооружения.

При этом они рассказали, что активно взаимодействуют по данному вопросу с региональным комитетом по охране объектов культурного наследия и что в настоящее время в комитете прорабатывают возможность перезонирования охранных зон. Кроме того, они сообщили, что реализация продукции народных промыслов приветствуется при проведении еженедельных ярмарок выходного дня и различных тематических ярмарок, а также на муниципальных торговых площадках, расположенных на улицах Народная, 35 и Текстильная, 9.

Напомним, что в июле этого года в Псковской городской Думе прошёл депутатский час на тему создания постоянно действующей торговой площадки для местных ремесленников. По итогам обсуждения было решено рекомендовать администрации Пскова организовать сезонную ярмарку и проработать вопрос о её размещении в центре города.