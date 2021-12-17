В Пскове подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года – 2021»

16:10, 17 декабря 2021, ПАИ

Восемь лучших социальных проектов псковских социальных предпринимателей и некоммерческих организаций были отмечены наградами в рамках подведения итогов регионального этапа VII Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года – 2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Конкурс ежегодно проходит во всех субъектах РФ при поддержке Министерства экономического развития РФ, президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Российского государственного социального университета.

В этом году региональный этап конкурса в Псковской области проходил с 1 сентября по 22 ноября 2021 года. На конкурс было подано 26 заявок, из них 12 заявок - из Пскова, 12 - из города Великие Луки, 2 - из районных центров Псковской области. В конкурсе участвовали 21 социальный предприниматель и 5 некоммерческих организаций, работающих с социальными проектами. К экспертной оценке проектов было привлечено 3 эксперта.

Заявки были поданы по пяти номинациям для социального предпринимательства и трем номинациям в секторе НКО. В связи с тем, что в номинациях для СП - «Лучший социальный проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья», «Лучший социальный проект в сфере социального обслуживания» и в номинациях для НКО - «Лучший социальный проект в сфере социального обслуживания», «Лучший проект в сфере развития городских и сельских территорий» было подано по одной заявке, организаторами регионального этапа конкурса было принято решение рекомендовать их признать победителями в своей номинации.

Победители регионального этапа всероссийского конкурса

«Лучший социальный проект года – 2021»

1. Анастасия Князькова, г. Великие Луки, проект «Гостевой дом для маломобильных людей «Ласточкин сад» (номинация «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья»). Проект направлен на создание благоприятных условий для развития универсальной инклюзивной среды для людей с ОВЗ и доступного туризма.

2. ООО «Волшебный город», г. Псков, проект «Волшебный город», автор проекта Александр Судома (номинация «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания»). Проект направлен на организацию дополнительного досуга для детей, подростков и взрослых.

3. Олеся Сафронова, г. Псков, проект «Центр обучения abc school» (номинация «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей»). Проект ставит своей задачей создание комфортного учебного пространства для детей и подростков, изменение качества дополнительного обучения детей.

4. ООО «Чистый край», г. Великие Луки, проект «Чистый край», автор проекта Андрей Козырев (номинация «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере»). Проект направлен на создание условий для улучшения экологической обстановки в регионе путем вторичной переработки и сокращения объемов мусора, поддержку и поощрение жителей региона, ведущих «экологичный» образ жизни.

5. ООО «Акваспорт» г. Псков, проект «УСК «Олимп», автор проекта Артем Степанов (номинация «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта»). Проект направлен на гармоничное развитие.

В секторе НКО победителями стали:

1. В номинации «Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере дополнительного образования и воспитания детей» - проект «Мяч Дружбы», автор проекта Юлия Колесова (Псковское областное отделение Российского детского фонда), г. Псков. Проект направлен на создание условий для повышения качества образования, социализации и всестороннего развития детей и подростков из семей в трудной жизненной ситуации через вовлечение их в регулярные занятия футболом. Цель проекта - изменение в положительную сторону качества жизни детей и подростков, воспитанников интернатных учреждений, детей с разной степенью инвалидности, детей, живущих в нуждающихся семьях.

2. В номинации «Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального обслуживания» - проект «Университет пожилого человека «ЗНАНИЯ», автор проекта Алина Захарова, частное учреждение дополнительного профессионального образования «ЗНАНИЯ», г. Псков. Проект направлен на вовлечение людей пенсионного возраста в социальную жизнь, продвижение принципов активного долголетия, создание условий для насыщенной, полноценной и достойной жизни пожилых людей.

3. В номинации «Лучший проект некоммерческой организации в сфере развития городских и сельских территорий» - проект «Клуб «Свободное время», автор проекта Владимир Михайлов, Невельская районная общественная организация «Культура Невель», г. Невель, Псковская область. Проект направлен на создание нового общественного пространства для качественного досуга, развития интересов и талантов, раскрытия творческого потенциала, возможности самореализации подростков и молодежи в небольших городах.

Региональный этап является отборочным Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». Конкурс направлен на выявление и демонстрацию лучших региональных практик поддержки социального предпринимательства, продвижение проектов, которые способствуют решению важных социальных проблем общества. Одна из задач конкурса – обмен опытом и масштабирование лучших предпринимательских инициатив в социальной сфере по всей стране. Социальные проекты, ставшие победителями регионального этапа, представят Псковскую область в финале Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года», а лучшие практики будут растиражированы по стране.

Организацией проведения регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» уже пять лет занимается АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

«Хочется отметить, что это единственное мероприятие ЦИСС, участие в котором могут принимать некоммерческие организации, работающие с социальными проектами. В этом году было подано 5 заявок от некоммерческого сектора, три из них стали победителями.

Ежегодно количество участников регионального этапа конкурса увеличивается, что говорит о динамике развития этого сектора экономики. Традиционно в заявках, поданных на конкурс, были широко представлены практически все направления деятельности, направленной на решение социальных проблем общества: поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья, социальное обслуживание, вовлечение в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении, дополнительное образование и воспитание детей, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, культурно-просветительская сфера. Эксперты, оценивающие проекты, отметили, что заявленные в этом году проекты удивили своей устойчивостью к внешним сложным переменам, обусловленным пандемией и ограничительными мерами, а также тем, как социальные предприниматели сумели перестроиться и переформатировать свои проекты под реалии жизни. Впервые победил проект, связанный с развитием городских и сельских территорий. Все это не может не радовать», - рассказала директор Центра инноваций социальной сферы Псковской области Светлана Седунова.

«На мой взгляд, главная ценность конкурса - это возможность продемонстрировать свой опыт и практику, получить экспертную оценку и, конечно же, самореализоваться и развивать свой проект. Мы рады, что с каждым годом заинтересованных становится только больше», - отметил руководитель организационного комитета Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» Денис Богатов.

В 2020 году в конкурсе приняли участие 1916 проектов из 85 регионов России. Их оценивали более 450 экспертов.

По результатам конкурса 2020 года наибольшее количество социальных предпринимателей реализуют свои проекты в таких направлениях, как здоровый образ жизни, физическая культура и спорт и культурно-просветительская сфера, отмечают в АНО «Россия - страна возможностей». Что касается НКО, то здесь большинство проектов представлено в номинации «Развитие городских и сельских территорий».

Любопытно, что большинство участников конкурса в номинациях для социальных предпринимателей – женщины (68%). А средний возраст участников составляет 30-45 лет.

Ежегодно главными партнерами конкурса выступают Министерство экономического развития РФ, Совет Федерации РФ, АНО «Россия – страна возможностей», Фонд «Наше будущее», Агентство стратегических инициатив, Общественная палата РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Росконгресс, ПАО «Ростелеком», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Узнать больше о Всероссийском конкурсе социальных предпринимательских проектов можно на сайте https://www.konkurs.sprgsu.ru.

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