«Газель», сгоревшая в Новосокольническом районе, принадлежала агентству ритуальных услуг

15:52, 17 декабря 2021, ПАИ

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«Газель», принадлежащая агентству ритуальных услуг, загорелась в результате ДТП, сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

17 декабря на 279-м км автодороги Шимск – Локня – Великие Луки 42-летний водитель «Газели» выбрал небезопасную скорость движения и выехал на встречную полосу.

В результате происшествия «Газель» столкнулась с автомобилем «Лада Нива» под управлением 52-летнего водителя, его доставили в Великолукскую межрайонную больницу.