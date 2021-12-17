«Газель», сгоревшая в Новосокольническом районе, принадлежала агентству ритуальных услуг
«Газель», принадлежащая агентству ритуальных услуг, загорелась в результате ДТП, сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».
17 декабря на 279-м км автодороги Шимск – Локня – Великие Луки 42-летний водитель «Газели» выбрал небезопасную скорость движения и выехал на встречную полосу.
В результате происшествия «Газель» столкнулась с автомобилем «Лада Нива» под управлением 52-летнего водителя, его доставили в Великолукскую межрайонную больницу.
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17 декабря 2021
«Газель», сгоревшая в Новосокольническом районе, принадлежала агентству ритуальных услуг