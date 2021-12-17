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Общество

Проезд в автобусах подорожает в 10 районах Псковской области

В 10 районах Псковской области подорожает проезд в автобусах городского следования, пишет газета «Коммуна» Дедовичского района.

С 1 января 2022 года увеличится стоимость перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте в Дно, Опочке, Острове, Печорах, Порхове, Пустошке, Себеже, Бежаницах, Дедовичах и Стругах Красных.

Стоимость одной поездки по муниципальным маршрутам составит 25 рублей. Тариф будет одинаковым для наличного и безналичного расчета.

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