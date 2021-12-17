Проезд в автобусах подорожает в 10 районах Псковской области
В 10 районах Псковской области подорожает проезд в автобусах городского следования, пишет газета «Коммуна» Дедовичского района.
С 1 января 2022 года увеличится стоимость перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте в Дно, Опочке, Острове, Печорах, Порхове, Пустошке, Себеже, Бежаницах, Дедовичах и Стругах Красных.
Стоимость одной поездки по муниципальным маршрутам составит 25 рублей. Тариф будет одинаковым для наличного и безналичного расчета.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Какое зимнее развлечение предпочитаете?
17 декабря 2021
Более 300 танцоров представили лучшие номера театра танца «Русские узоры» на юбилейном концерте в Пскове
17 декабря 2021
В Пскове состоялось ежегодное общее собрание членов регионального отделения Ассоциации юристов России