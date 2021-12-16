Псковские звезды спорта высоко оценили условия для тренировок в новом манеже стадиона «Машиностроитель»

16:38, 17 декабря 2021, ПАИ

Спортсмены Константин и Филипп Шабановы, а также Наталья Спиридонова провели совместную тренировку.

В манеже, который разместился в подтрибунном помещении, есть все, что нужно для занятий легкой атлетикой: качественные беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, спортивный инвентарь.

Как сообщил многократный победитель и призёр чемпионатов России Филипп Шабанов, спортсмены давно ждали реконструкцию стадиона. «Условия здесь отличные, мы здесь полноценно проводим спортивные сборы, два раза в день приходим тренироваться. Нас всё устраивает, всё качественное и новое. Вполне можно готовиться к соревнованиям российского и международного уровня. В нашем детстве были спартанские условия, это, может быть, нас закаляло и делало сильнее, но тогда нам просто не с чем было сравнивать», - рассказал Филипп Шабанов.

«По сравнению с тем, что было раньше, это просто небо и земля. Будем здесь с удовольствием тренироваться. Реконструкция стадиона - это грандиозное событие для спортсменов Пскова», - отметил рекордсмен России Константин Шабанов.

В крытом манеже стадиона «Машиностроитель» псковичка Наталья Спиридонова уже одержала свою первую победу.

По её словам, в манеже легкоатлеты могут выполнять всю подготовительную работу, которая необходима им во время тренировок. «Мы рады, что появился такой замечательный спортивный объект и теперь полноценно тренироваться можно рядом с домом», - добавила Наталья Спиридонова.

Отметим, 18-19 декабря в манеже стадиона «Машиностроитель» состоится чемпионат Псковской области по легкой атлетике.