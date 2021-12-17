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Общество

Рейд по должникам и абонентам без договора на техобслуживание газового оборудования прошел в Острове

Совместный рейд по должникам и абонентам, не заключившим договор на ТО ВКГО, провели специалисты газораспределительной и газоснабжающей организаций в многоквартирных домах города Острова Псковской области.

Помимо звонков и напоминаний о необходимости оплатить накопленный долг, каждый из нарушителей накануне получил заказное письмо с уведомлением о предстоящем отключении, а также напоминанием о необходимости заключения договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

По результатам рейда три абонента оплатили задолженность на общую сумму более 8 000 рублей, тем самым избежав отключения. Еще шесть собственников заключили договор, а специалисты газораспределительной организации провели ТО газового оборудования. В одной из данных квартир была обнаружена и устранена микроутечка газа.

«Помните, что своевременное техобслуживание газового оборудования – залог вашей личной безопасности, безопасности ваших соседей. Напоминаем также, что в случае отключения от сети газоснабжения за долги или по причине отсутствия договора на ТО ВКГО абоненту будет необходимо не только устранить причины, послужившие основанием для отключения, но и оплатить расходы по отключению и подключению к газораспределительной сети. А в случае взыскания задолженности через суд – еще и госпошлину», - отметила начальник службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.

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