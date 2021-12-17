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Политика

43-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл традиционную прямую линию, полтора часа отвечая на вопросы жителей региона. А на следующей неделе, 23 декабря, пройдёт главное российское медиасобытие года – большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Ведущие видеопроекта «Псковский телеграм» Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудили, о чём стоит спросить главу государства.

Кроме того, в центре внимания 43-го выпуска программы активность представителей региональных отделений партий: от благотворительных акций до возмущения слишком дешёвыми билетами на самолёт до Москвы. Также ведущие ответят на очередной вброс про кадровые назначения в региональной администрации и поговорят о медиаактивности в завершающемся 2021 году.

Отметим, что «Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации о самом интересном и обсуждаемом в Телеграм-пространстве региона за неделю. Программа выходит с февраля 2021 года еженедельно по пятницам.

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