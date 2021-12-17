Слива – это фрукт или ягода? Ответ из базы знаний «Семяныча»

17:27, 17 декабря 2021, ПАИ

Слива - это одна из самых популярных культур в базе «Семяныча». Мы сотрудничаем с несколькими оптовыми садоводческими базами, которые активно покупают у нас семена для последующей культивации. Также мы часто пишем о ней статьи с рекомендациями по выращиванию, уходу и использованию плодов в кулинарии. Даже сама Елизавета II когда-то начинала свой день с этого замечательного плода. Но давайте разберемся раз и навсегда, что же такое слива - фрукт или ягода?

Как гласит база знаний «Семяныча», слива - это фрукт

Слива является плодовым растением из многочисленного семейства розоцветных (розовых). К этому же семейству относятся всем известные персик, вишня, клубника, яблоня, абрикос, малина и многие другие. Но самое главное - слива относится к роду косточковых деревьев, отсюда становится понятным, что её плоды являются фруктами.

Вообще, принято выделять две группы плодов: ягоды и костянки. Их различия состоят в количестве семян и др. характеристиках. Слива, абрикос и вишня - косточковые. Они обладают сочной мякотью и одним семенем. Ягоды же многосемянные, хоть и с не менее сочной мякотью.

База «Семяныча» дает еще один ответ на интересные вопросы про сливу

Слива относится к деревьям или кустарникам?

Есть следующие группы: травянистые растения, кустарники, виноградные лозы, деревья. Слива по внешнему виду бывает похожа как на кустарник, так и на невысокое дерево и насчитывает более 2000 сортов. Однако классическая садовая слива все же относится к деревьям.

Диких представителей этой культуры все еще можно встретить в лесах вблизи оврагов. Но большая часть видов культивируется очень давно.

Все сорта отличаются высокой урожайностью, рост дерева варьируется от 1 до 6 метров. Приносят крупные плоды с мягкой и ароматной мякотью от сладкого до кислого вкуса. Имеют характерную плоскую косточку. В своей естественной среде слива встречается в северных регионах и лучше чувствует себя в умеренном климате. Это дерево требует обильного полива, поэтому без должного ухода при выращивании на юге данная культура вырождается.

Из самых известных и любимых сортов можно выделить следующие:

«Богатырская»

Как понятно из названия, сорт обладает плодами внушительного размера, до 40 грамм. Кожура темно-фиолетового цвета с белесым налетом. Плод обладает мягкой сочной и сладкой мякотью желтого цвета. Созревает к концу августа, но многое зависит от обилия солнца на месте посадки. Данный сорт плодоносит без опылителей и приносит до 80 килограмм урожая с дерева. Отличается хорошей стойкостью к вредителям и повышенной морозостойкостью. Стоит помнить, что из-за обилия урожая ветки могут не выдержать нагрузки и сломаться. Необходимо следить за этим нюансом и вовремя ставить подпорки.

«Венгерка Корнеевская»

Сорт обладает крупными плодами, до 35 грамм, и ярким фиолетово-коричневым цветом. Вкус у плодов сладкий, мякоть мягкая и сочная с ярко выраженным сливовым ароматом. Опылитель также не требуется. Средняя урожайность доходит до 30 килограмм с дерева, а плодоносить оно начинает на 3-4 год от посадки. Сорт отличается повышенной устойчивостью к засухе и морозу, мало подвержен вредителям. Как и с первым сортом, следует следить за ветками, которые от обильного урожая могут сломаться.

«Заречная ранняя»

Любимый многими садоводами сорт. Является одним из самых крупных сортов, плоды которого достигают массы до 50 грамм. Обладает красивыми темно-фиолетовыми плодами с налетом воска. Мякоть янтарная, нежная, сочная с кисло-сладким вкусом. Радует и высокой урожайностью до 50 килограмм с дерева, урожай можно собирать уже в конце июля. Плодоносить начинает на 4 год от посадки. Прекрасно переносит морозы, не боится большинства вредителей и болезней.

Слива по праву заняла почетное место в рейтинге культур базы «Семяныча». Ведь она является одним из лидеров среди фруктовых деревьев во всем мире, и садоводы выращивают ее с незапамятных времен. Из нее готовят десерты, сушат на солнце, едят в свежем виде, используют в соусах и делают всевозможные наливки. Мы надеемся, что и вы поближе познакомитесь с этой замечательной культурой и ощутите радость сбора собственного урожая слив.