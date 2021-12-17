Псковские легкоатлеты готовятся выступить на стадионе «Машиностроитель»

18:15, 17 декабря 2021, ПАИ

В новом легкоатлетическом манеже на стадионе «Машиностроитель» проводят свои тренировки звезды псковского спорта, именитые легкоатлеты Константин и Филипп Шабановы и Наталья Спиридонова. Об этом сообщает пресс-служба Псковской городской администрации. Они готовятся к дебютному выступлению на отремонтированном стадионе. В предстоящие выходные: с 18 по 19 декабря на «Машиностроителе» состоится Чемпионат Псковской области по легкой атлетике.

Чемпионка мира среди юниоров по легкой атлетике Наталья Спиридонова основные силы направляет на подготовку к летним стартам и универсиаде. Сейчас девушка стремится к статусу мастера спорта международного класса. Ее лучший результат в прыжках в высоту – один метр 92 сантиметра. Спортсменка отметила, что рада возможности тренироваться в Пскове, на время реконструкции стадиона пришлось переехать в Москву и тренироваться там. Сейчас на обновленном стадионе есть все условия для отработки прыжков в длину, в высоту и коротких спринтов.

Мастер спорта России Филипп Шабанов рассказал, что сейчас с братом готовится к зимнему Чемпионату России и серии соревнований, которые ему предшествуют. «Начинаем завтра с дебюта, здесь будет проходить Чемпионат области. Сегодня у нас просто разминка, мы греемся, тянемся. Нам посчастливилось одними из первых тренироваться в стенах зала обновленного стадиона», – отметил он и добавил, что теперь здесь могут полноценно заниматься не только профессиональные спортсмены, но и начинающие любители легкой атлетики.

Мастер спорта международного класса Константин Шабанов выразил благодарность всем, кто осуществил реконструкцию стадиона, за предоставленную возможность приезжать в родной город на сборы и тренироваться в хороших условиях. Он также выразил надежду на то, что проведет здесь летние сборы и будет часто приезжать в Псков.

Добавим, что в программе Чемпионата Псковской области по легкой атлетике среди городов и районов бег на 60 м, 400, м, 800 м, 1500 м, 3000 м, бег с барьерами на 60 метров, прыжок в высоту и длину, толкание ядра, тройной прыжок и троеборье. В соревнованиях примут участие сборные команды и спортсмены, прошедшие отборочные соревнования, в возрастной категории 2006 года рождения и старше.

По итогам будет сформирована команда Псковской области для участия в Чемпионате и Первенстве Северо-Западного федерального округа России по легкой атлетике.