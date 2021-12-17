Иномарка в Великих Луках сбила пенсионера

19:01, 17 декабря 2021, ПАИ

Возле дома № 55 на проспекте Гагарина в Великих Луках сбили пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Как сообщает корреспондент ПАИ, водитель Nissan Almera ехал по дороге со скоростью примерно 60 км/ч. В это время по пешеходному переходу двигался пожилой мужчина. Водителя ослепил свет фар встречной машины, и он не заметил пенсионера, вследствие чего произошёл наезд. В результате пешеход получил травмы и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства аварии. По предварительным данным, водитель был трезв.