Ученикам великолукской школы № 17 рассказали о дорожной безопасности

20:56, 17 декабря 2021, ПАИ

На этой неделе сотрудники ГИБДД провели встречу с учащимися средней общеобразовательной школы № 17. Об этом сообщает районная газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки.

Стражи порядка организовали для ребят из МБОУ «СОШ № 17» профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В его рамках школьникам напомнили о правилах безопасного поведения на дорогах. Полицейские подготовили также тематические викторины для участников встречи в разных возрастных категориях.

В преддверии зимних школьных каникул и новогодних праздников с целью закрепления у детей навыков безопасного поведения на дорогах, воспитания дисциплинированности и строгого выполнения правил дорожного движения личным составом ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки подобные профилактические акции проводятся и в других образовательных учреждениях Великих Лук.