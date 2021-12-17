«Главная тема с Надеждой Назаренко»: как выбрать новогоднюю ёлку
Где в Пскове будут работать ёлочные базары? Сколько в этом году стоят живые и искусственные ели? Можно ли купить живую лесную красавицу за 40 рублей, а также советы, как продлить жизнь новогоднему дереву, смотрите в новом выпуске программы от 17 декабря.
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17 декабря 2021
Впервые сегодня были вручены региональные награды – знаки «Заслуженный доброволец Псковской области»