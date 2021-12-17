«Главная тема с Надеждой Назаренко»: как выбрать новогоднюю ёлку

21:16, 17 декабря 2021, ПАИ

Где в Пскове будут работать ёлочные базары? Сколько в этом году стоят живые и искусственные ели? Можно ли купить живую лесную красавицу за 40 рублей, а также советы, как продлить жизнь новогоднему дереву, смотрите в новом выпуске программы от 17 декабря.