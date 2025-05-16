Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Победителей форума «Индустрия медиа» наградили в ПсковГУ

Победителей форума «Индустрия медиа» и конкурса на лучший контент наградили в ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

  • Победителей форума «Индустрия медиа» наградили в ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Победителей форума «Индустрия медиа» наградили в ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Победителей форума «Индустрия медиа» наградили в ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Победителей форума «Индустрия медиа» наградили в ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Победителей форума «Индустрия медиа» наградили в ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Победителей форума «Индустрия медиа» наградили в ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Победителей форума «Индустрия медиа» наградили в ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ

На площадке университета прошла торжественная церемония закрытия III Российско-белорусского форума студенческих СМИ «Индустрия медиа». Он был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходил с 14 по 16 мая. В нём приняли участие 100 студентов из 28 вузов России и 12 университетов Белоруссии. Мероприятие состоялось при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Представители студенческих СМИ России и Белоруссии работали над международными проектами на тему «Совместное героическое прошлое – общее будущее». Вместе с этим для участников подготовили образовательную и экскурсионную программу.

Заместитель начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Сергей Маленко поблагодарил организаторов за проведение форума и добавил, что его также планируется провести в 2026 и 2027 годах.

В ходе церемонии закрытия наградили победителей и к ним обратился врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев. Он подчеркнул, что те проекты, которые показали ребята, доказывают, что молодёжные редакции могут работать на самом высоком уровне и делают действительно важные вещи.

Напомним, что III Российско-белорусский форум студенческих СМИ «Индустрия медиа» с участием членов патриотической экспедиции «Непокорённые» стартовал на площадке ПсковГУ 14 мая. О том, как прошёл второй день форума, можно прочесть по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 мая 2025

Победителей форума «Индустрия медиа» наградили в ПсковГУ
16 мая 2025

Михаил Ведерников возглавит совет регионального отделения Российского исторического общества
16 мая 2025

Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» и филиал Россельхозбанка заключили соглашение о сотрудничестве
16 мая 2025

Концерт органной музыки пройдёт в Печорах 18 мая
16 мая 2025

Как сберечь нервы перед сдачей ЕГЭ, посоветовала Наталия Соколова
16 мая 2025

Международный конгресс «Единение» начал работу в Псковской епархии
16 мая 2025

Фестиваль детских музейных программ прошёл в Пскове
16 мая 2025

Какая погода ожидается на Северо-Западе в выходные, рассказали синоптики
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...