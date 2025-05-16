Победителей форума «Индустрия медиа» наградили в ПсковГУ

21:52, 16 мая 2025, ПАИ

Победителей форума «Индустрия медиа» и конкурса на лучший контент наградили в ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ













На площадке университета прошла торжественная церемония закрытия III Российско-белорусского форума студенческих СМИ «Индустрия медиа». Он был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходил с 14 по 16 мая. В нём приняли участие 100 студентов из 28 вузов России и 12 университетов Белоруссии. Мероприятие состоялось при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Представители студенческих СМИ России и Белоруссии работали над международными проектами на тему «Совместное героическое прошлое – общее будущее». Вместе с этим для участников подготовили образовательную и экскурсионную программу.

Заместитель начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Сергей Маленко поблагодарил организаторов за проведение форума и добавил, что его также планируется провести в 2026 и 2027 годах.

В ходе церемонии закрытия наградили победителей и к ним обратился врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев. Он подчеркнул, что те проекты, которые показали ребята, доказывают, что молодёжные редакции могут работать на самом высоком уровне и делают действительно важные вещи.

Напомним, что III Российско-белорусский форум студенческих СМИ «Индустрия медиа» с участием членов патриотической экспедиции «Непокорённые» стартовал на площадке ПсковГУ 14 мая. О том, как прошёл второй день форума, можно прочесть по ссылке.