Международный конгресс «Единение» начал работу в Псковской епархии

20:12, 16 мая 2025, ПАИ

Международный конгресс «Единение» начал свою работу в Псковской епархии сегодня, 16 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе епархии.

Он проходит по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на базе паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Мероприятие посвящено развитию паломнической и миссионерской работы и взаимодействию с туристическими объединениями.

В первый день работы провели открытую сессию «Стратегия развития паломничества России: традиции и новации». С приветственным словом к участникам обратился епископ Друцкий Евсевий, викарий Витебской епархии Белорусского экзархата. После этого состоялись выступления с докладами в рамках открытой дискуссии.

Кроме того, прошла презентации туристического и паломнического потенциала Псково-Печерского монастыря. Мероприятие организовали для туроператоров, турагентов и паломнических служб.