Международный конгресс «Единение» начал работу в Псковской епархии
Международный конгресс «Единение» начал свою работу в Псковской епархии сегодня, 16 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе епархии.
Он проходит по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на базе паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Мероприятие посвящено развитию паломнической и миссионерской работы и взаимодействию с туристическими объединениями.
В первый день работы провели открытую сессию «Стратегия развития паломничества России: традиции и новации». С приветственным словом к участникам обратился епископ Друцкий Евсевий, викарий Витебской епархии Белорусского экзархата. После этого состоялись выступления с докладами в рамках открытой дискуссии.
Кроме того, прошла презентации туристического и паломнического потенциала Псково-Печерского монастыря. Мероприятие организовали для туроператоров, турагентов и паломнических служб.
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