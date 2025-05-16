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Международный конгресс «Единение» начал работу в Псковской епархии

Международный конгресс «Единение» начал свою работу в Псковской епархии сегодня, 16 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе епархии.

Международный конгресс «Единение» начал работу в Псковской епархии. Фото здесь и далее: диакон Лев Савинов

Он проходит по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на базе паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Мероприятие посвящено развитию паломнической и миссионерской работы и взаимодействию с туристическими объединениями.

В первый день работы провели открытую сессию «Стратегия развития паломничества России: традиции и новации». С приветственным словом к участникам обратился епископ Друцкий Евсевий, викарий Витебской епархии Белорусского экзархата. После этого состоялись выступления с докладами в рамках открытой дискуссии.

Кроме того, прошла презентации туристического и паломнического потенциала Псково-Печерского монастыря. Мероприятие организовали для туроператоров, турагентов и паломнических служб.

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