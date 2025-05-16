Концерт органной музыки пройдёт в Печорах 18 мая
Концерт органной музыки пройдёт в Печорах в воскресенье, 18 мая. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».
Мероприятие начнётся в 16:00. Музыкальные композиции исполнит лауреат международных конкурсов, солистка «Петербург-концерта» Ольга Котлярова.
Концертная программа получила название «Три судьбы – одно призвание». Её исполнят на историческом духовом органе лютеранской церкви Святого Петра в Печорах, которая расположена на улице Гагарина, 12а.
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