Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Концерт органной музыки пройдёт в Печорах 18 мая

Концерт органной музыки пройдёт в Печорах в воскресенье, 18 мая. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».

Органный концерт в Печорах. Фото: ПАИ

Мероприятие начнётся в 16:00. Музыкальные композиции исполнит лауреат международных конкурсов, солистка «Петербург-концерта» Ольга Котлярова.

Концертная программа получила название «Три судьбы – одно призвание». Её исполнят на историческом духовом органе лютеранской церкви Святого Петра в Печорах, которая расположена на улице Гагарина, 12а.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 мая 2025

Победителей форума «Индустрия медиа» наградили в ПсковГУ
16 мая 2025

Михаил Ведерников возглавит совет регионального отделения Российского исторического общества
16 мая 2025

Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» и филиал Россельхозбанка заключили соглашение о сотрудничестве
16 мая 2025

Концерт органной музыки пройдёт в Печорах 18 мая
16 мая 2025

Как сберечь нервы перед сдачей ЕГЭ, посоветовала Наталия Соколова
16 мая 2025

Международный конгресс «Единение» начал работу в Псковской епархии
16 мая 2025

Фестиваль детских музейных программ прошёл в Пскове
16 мая 2025

Какая погода ожидается на Северо-Западе в выходные, рассказали синоптики

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...