Концерт органной музыки пройдёт в Печорах 18 мая

20:31, 16 мая 2025, ПАИ

Концерт органной музыки пройдёт в Печорах в воскресенье, 18 мая. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».

Мероприятие начнётся в 16:00. Музыкальные композиции исполнит лауреат международных конкурсов, солистка «Петербург-концерта» Ольга Котлярова.

Концертная программа получила название «Три судьбы – одно призвание». Её исполнят на историческом духовом органе лютеранской церкви Святого Петра в Печорах, которая расположена на улице Гагарина, 12а.