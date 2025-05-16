Как сберечь нервы перед сдачей ЕГЭ, посоветовала Наталия Соколова

20:28, 16 мая 2025, ПАИ

Как уберечь свою нервную систему и здоровье ребёнка во время подготовки к сдаче ЕГЭ, посоветовала уполномоченная по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в авторской программе «Внимание, дети!» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 16 мая.

Одним из способов сохранения здоровья ребёнка является регулирование интенсивности подготовки. «Подскажите детям делать паузы. Можно прогуляться, послушать музыку или заняться спортом, чтобы разгрузить мозг и вернуться к занятиям с новыми силами. Несмотря на взрослость и самостоятельность вашего ребёнка, убедитесь, что ему известно, где находится пункт проведения экзамена, и помогите рассчитать время на дорогу», – порекомендовала она.

Кроме того, в последний день перед сдачей экзамена следует расслабиться – посмотреть фильм или пообщаться с близкими.

«Наши советы – это не панацея для 100-балльного результата. Важно помнить, что каждая ситуация индивидуальна и то, что подходит одному человеку, может не подходить другому», – подчеркнула Наталия Соколова.

Кроме того, необходимо поддерживать ребёнка, но сохранять дистанцию. «Интересуйтесь, но не навязывайте свою позицию. Помните, что экзамены закончатся, а доверительные отношения важно сохранить. Берегите свои нервы и своих детей», – заключила она.

Ранее был опубликован официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ в России. Первый экзамен выпускникам школ предстоит написать уже 23 мая.