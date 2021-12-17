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Общество

11-летний российский школьник собрал полмиллиона рублей для бездомных животных

Паша Абрамов продаёт написанные им картины и покупает корма для приютов бездомных животных. Фото Telegram

11-летний школьник из Арзамаса собрал полмиллиона рублей для бездомных животных. Об этом сообщил Telegram-канал «Лента дня».

Паша Абрамов пишет картины, продаёт их, а вырученные деньги передаёт приютам. За последние три года он устроил множество благотворительных акций и собрал более пяти тонн кормов.

Удивительно, но чаще всего заказы на работы приходят от жителей США. Со всеми заказчиками Паша переписывается и дружит — говорит, нет такого, чтобы человек получил картину и исчез.

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