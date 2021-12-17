Великолучанин Сергей Егоров отправил противника в нокаут в Самаре

21:48, 17 декабря 2021, ПАИ

Сергей Егоров (Великие Луки) и Александр Степанов (Тамбов) провели встречу на вечере профессионального бокса «Буря на Волге» в Самаре. Об этом сообщил паблик КСЕ «Отечество – Псковская область».

На 2-й минуте 37-й секунде второго раунда техническим нокаутом свою первую победу в профессиональной карьере одержал представитель Псковской областной федерации бокса, воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество – Псковская область» Сергей Егоров.