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Великолучанин Сергей Егоров отправил противника в нокаут в Самаре

Сергей Егоров одержал в Самаре победу нокаутом противника. Фото: КСЕ «Отечество – Псковская область»

Сергей Егоров (Великие Луки) и Александр Степанов (Тамбов) провели встречу на вечере профессионального бокса «Буря на Волге» в Самаре. Об этом сообщил паблик КСЕ «Отечество – Псковская область».

На 2-й минуте 37-й секунде второго раунда техническим нокаутом свою первую победу в профессиональной карьере одержал представитель Псковской областной федерации бокса, воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество – Псковская область» Сергей Егоров.

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