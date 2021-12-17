14 правонарушений в отношении подростков рассмотрела в декабре гдовская комиссия по делам несовершеннолетних

22:38, 17 декабря 2021, ПАИ

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На декабрьском заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Гдовского района было рассмотрено 14 административных правонарушений. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

Фамилии те же, да и статьи Кодекса об административных правонарушениях, по которым составлены протоколы, повторяются. Складывается впечатление, что вставать на одни и те же грабли стало делом привычным. Горе-родителей не пугают ни штрафы, ни общественное порицание.

Проблема отцов и детей остро стоит в одной из семей, проживающей в райцентре. Возвращения главы семейства с заработков всегда отмечаются застольем и употреблением алкоголя. Такое поведение родителей не по душе сыну, который также выпил спиртного. Причиной такого поступка стали ещё душевные переживания из-за расставания с девушкой.

По возвращении домой между сыном и родителями возник скандал, в итоге, чтобы проучить и утихомирить несовершеннолетнего, мама обратилась к сотрудникам полиции.

Предупреждали, упрашивали, разговаривали… Не действует! Поэтому в казну государства этой семье придётся уплатить ещё один административный штраф.

Другая родительница вовсе забыла о своём ребёнке, который органами опеки определён в специальное учреждение в областном центре. Матери некогда заниматься ребёнком, а условия проживания далеки от идеальных.

«Нам спокойнее, когда ребёнок не с вами. Там он одет и накормлен, за ним присматривают неравнодушные люди. Да, это казённое учреждение, но это в разы лучше, чем с матерью, которой нет дела до своего ребёнка», — считают члены комиссии.

Вопрос об ограничении родительских прав в отношении этой женщины в ближайшее время будет рассматриваться уже в судебном порядке.

На основании заявлений о невозможности присутствия на заседании рассмотрены административные правонарушения без присутствия родителей и детей. По каждому из них была назначена штрафная санкция, так как «герои» те же, а предупреждения их, к сожалению, ничему не учат.



В завершение встречи члены комиссии рассмотрели сообщение ОМВД России по Гдовскому району о постановке на учёт молодого человека из посёлка Смуравьёво-2. Ещё летом подросток влез в частный гараж и завладел чужим имуществом, но так как уголовное дело в отношении него прекращено из-за отсутствия состава преступления, то было принято решение о постановке на учёт в профилактической комиссии.