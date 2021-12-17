Областной хоровой фестиваль «Поющая Псковщина» пройдёт 18 декабря в Великих Луках

22:43, 17 декабря 2021, ПАИ

Областной хоровой фестиваль «Поющая Псковщина» пройдёт 18 декабря в Великих Луках. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

На сцене городского Дома культуры им. Ленина в 15:00 состоится певческий фестиваль с участием хоровых и вокальных коллективов из разных уголков Псковской области. Фестиваль «Поющая Псковщина» посвящён 110-летию первого певческого праздника в России.

В концертную программу войдут порядка двадцати номеров, среди которых, помимо хорового исполнения песен, будут представлены хореографические постановки.