Областной хоровой фестиваль «Поющая Псковщина» пройдёт 18 декабря в Великих Луках
Областной хоровой фестиваль «Поющая Псковщина» пройдёт 18 декабря в Великих Луках. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
На сцене городского Дома культуры им. Ленина в 15:00 состоится певческий фестиваль с участием хоровых и вокальных коллективов из разных уголков Псковской области. Фестиваль «Поющая Псковщина» посвящён 110-летию первого певческого праздника в России.
В концертную программу войдут порядка двадцати номеров, среди которых, помимо хорового исполнения песен, будут представлены хореографические постановки.
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