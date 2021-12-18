Международный день мигранта отмечается 18 декабря

09:02, 18 декабря 2021, ПАИ

Международный день мигранта отмечается 18 декабря. Как сообщает calend.ru, праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2000 году в связи с тем, что в последние годы число мигрантов во всём мире значительно возросло. Ассамблея подчеркнула необходимость принятия дальнейших мер для обеспечения соблюдения прав человека и основных свобод всех мигрантов.

Этот праздник отмечается во многих странах, межправительственных и неправительственных организациях путём распространения информации о правах человека и основных свободах мигрантов, а также проведения различных акций и рабочих семинаров, поясняющих законы о правах иммигрантов. Ежегодно в этот день можно услышать призывы к тому, что международное сообщество должно уделять больше внимания значительному количеству мигрантов, оказавшихся в трудном положении, вдали от дома и нуждающихся в помощи и защите.

Согласно оценкам экспертов, каждый 35-й житель планеты является мигрантом, живущим и работающим за пределами своей страны.