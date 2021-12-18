Почти 274 млн человек в мире заразились COVID-19

09:13, 18 декабря 2021, ПАИ

По состоянию на утро 18 декабря в мире зарегистрировано 273 979 227 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 361 059 человек. Количество выздоровевших – 245 922 360.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 51 610 281. В этой стране от коронавируса умерло 826 719 человек, выздоровело – 40 474 346.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 10 159 389 человек, 8 914 225 пациентов выздоровело, 295 104 – умерли.