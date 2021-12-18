Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Провести день в молитвах советует сегодня народный календарь

18 декабря отмечается память преподобного Саввы Освящённого. Как сообщает calend.ru, он родился в V веке в Каппадокии в семье благочестивых христиан. В восьмилетнем возрасте Савва начал учиться в монастыре святой Флавианы, где очень быстро постиг грамоту и полюбил Священное Писание. В 17 лет, несмотря на просьбы родителей вернуться в мир, Савва принял монашеский постриг. Савва жил в монастыре 10 лет, проводил время в молитвах, усиленно постился и за своё благочестие был удостоен дара чудотворения. Позже монах отправился в Иерусалим и поселился в расположенном неподалёку от города монастыре, известном своим строгим уставом. Спустя три года Савва затворился в пещере, где провёл пять лет.

За жизнью инока следил преподобный Евфимий, который наставлял Савву в христианских добродетелях. Когда Евфимий скончался, Савва поселился близ обители преподобного Герасима Иорданского. Вскоре вокруг него начали собираться ученики – так возникла Великая Лавра. После того как иноки получили знак свыше – увидели огненный столп, они устроили в своей пещере церковь. В дальнейшем преподобный Савва основал ещё несколько обителей. По его молитвам были явлены многие чудеса: например, однажды среди лавры забил источник. Савва также обладал даром исцелять больных и бесноватых.

На Руси говорили, что «Савва продолжает Варварину работу» – морозит реки и озёра, укрепляя зимние дороги и переправы. Об этом существовала поговорка: «Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает». В народе верили, что в этот день нельзя ругаться тому, у кого есть лошадь, иначе может случиться беда на зимней дороге. Кроме того, на Савву не полагалось работать. Этот день лучше было провести в молитвах и богоугодных разговорах, чтобы не обижать преподобного.

На Руси умели определять погоду не выходя из избы. На Савву это можно было сделать по огню в печи: если он красный, а поленья трещат – значит, на дворе лютая стужа. Предсказывали в этот день и погоду на будущее: дым столбом предвещал мороз, дым волоком – ненастье. Если же дым без ветра стелился по земле – можно было ждать снегопада.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

18 декабря 2021

Более 696 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
18 декабря 2021

20 аппаратов ИВЛ поступило в Псковскую область
18 декабря 2021

Очаг коронавируса в одной из школ Порховского района снят с контроля Роспотребнадзора
18 декабря 2021

День работников органов ЗАГС отмечается в России 18 декабря
18 декабря 2021

Ещё 168 человек заразились коронавирусом в Псковской области
18 декабря 2021

Форум «Наследники Александра Невского» пройдёт сегодня на базе ПсковГУ
18 декабря 2021

День риелтора отмечается сегодня в России
18 декабря 2021

Почти 274 млн человек в мире заразились COVID-19

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...