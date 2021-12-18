Новогодний турнир по настольному теннису пройдёт сегодня в Пскове

09:39, 18 декабря 2021, ПАИ

Новогодний турнир по настольному теннису «Псковская ракетка» состоится сегодня, 18 декабря, в Пскове. Соревнования пройдут в спортивном зале кооперативного техникума на улице Калинина, 13. Игры начнутся в 11:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

Мужчины и женщины разыграют медали в одиночном и парном разрядах. К соревнованиям допускаются все спортсмены, имеющие QR-код или справку о перенесённом заболевании за последние полгода. Мероприятие будет проводиться со всеми мерами, направленными на предупреждение распространения COVID-19.

Победителей и призёров соревнований наградят кубками, медалями, грамотами и денежными призами.

Отметим, что о популяризации тенниса в России, преодолении себя и пути спортсмена-писателя можно прочитать в интервью ПАИ с чемпионом мира по пинг-понгу Максимом Шмырёвым.