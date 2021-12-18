День риелтора отмечается сегодня в России

10:21, 18 декабря 2021, ПАИ

Ежегодно в третью субботу декабря в России отмечается День риелтора, который пока не установлен официально. Об этом сообщает calend.ru.

Риелтором называют агента по продаже недвижимости или операциям с недвижимостью. В России первые риелторские компании появились в стране в начале 90-х годов XX века. В 1996 году был неофициально проведён первый День риелтора, инициатором установления которого выступила Московская профессиональная гильдия с целью отметить вклад отечественных специалистов в формирование цивилизованного рынка недвижимости в России и достижения сотрудников в данной отрасли.

Отметим, национальный совет Российской гильдии риелторов в 2008 году предложил для празднования Дня российского риелтора другую дату – 8 февраля, но пока она не прижилась в профессиональных кругах.