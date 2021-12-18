Ещё 168 человек заразились коронавирусом в Псковской области

10:55, 18 декабря 2021, ПАИ

69 393 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 168 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 60 812 пациентов (за сутки – 273), умер 1 181 инфицированный COVID-19 человек. Всего специалисты провели 696 205 тестов на коронавирус (за сутки – 2 107).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.