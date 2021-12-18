«Псковская сводка», выпуск от 18 декабря
Новый выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковская сводка» вышел в эфир сегодня, 18 декабря, в 17:00.
Все выпуски проекта можно увидеть на портале Псковского агентства информации, в YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Псковская сводка».
Новости, фотографии и видеозаписи присылайте на электронную почту pravovoi.mc@gmail.com.
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