День работников органов ЗАГС отмечается в России 18 декабря

11:48, 18 декабря 2021, ПАИ

18 декабря профессиональный праздник отмечают все работники органов ЗАГС в России, сообщает calend.ru.

За аббревиатурой ЗАГС – запись актов гражданского состояния – ежедневный кропотливый труд работников этой службы, начиная с регистрации рождения нового гражданина страны и до самой последней записи в жизни человека.

История органов ЗАГС Российской Федерации началась 18 декабря 1917 года. В этот день был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», в соответствии с которым юридические последствия за актами гражданского состояния признавались лишь в том случае, если они были зарегистрированы в государственных органах. Этот декрет стал первым законодательным актом молодой Советской республики в области семейного права, в котором, в частности, устанавливались принципы добровольности брака, равноправия супругов, равноправие детей, рождённых в браке и внебрачных.

В настоящее время семейные отношения в России регламентирует Семейный кодекс РФ, принятый Государственной Думой 8 декабря 1995 года (в действующей редакции от 2 июля 2021 года).