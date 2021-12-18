До +3 градусов ожидается в Псковской области 18 декабря

11:55, 18 декабря 2021, ПАИ

18 декабря в Псковской области ожидается облачная погода. Днём небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, вечером местами с дождём, в отдельных районах – умеренные. На дорогах местами гололедица, сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер западных направлений, умеренный. Температура в области в течение суток от 0 до +3 градусов.

В Пскове днём небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, температура от 0 до +2. В Великих Луках днём осадки в виде мокрого снега, температура от 0 до +1.