20 аппаратов ИВЛ поступило в Псковскую область

12:08, 18 декабря 2021, ПАИ

20 аппаратов ИВЛ поступило в Псковскую область, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По словам главы региона, оборудование сейчас проходит пусконаладочные процедуры, затем его распределят между реанимационными отделениями Псковского и Великолукского филиалов Псковской областной инфекционной больницы.

«Эти ИВЛ являются аппаратами экспертного класса и позволяют проводить инвазивную и неинвазивную вентиляцию лёгких пациентам различных возрастных групп, даже маленьким детям и новорождённым», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что оборудование имеет ряд важных функций: позволяет отслеживать опасные отклонения в дыхании – срабатывает специальная система тревоги. Кроме того, эти ИВЛ могут работать в течение пяти часов независимо от источников питания благодаря встроенным и внешним батареям. «Ещё одна особенность оборудования – оно поддерживает постепенное отвыкание, тем самым обеспечивая более плавный переход пациента от механической вентиляции к естественному дыханию», – заметил губернатор.

Глава региона напомнил, что необходимость дополнительных аппаратов ИВЛ возникла, когда был расширен реанимационный коечный фонд. На эти цели из резервного фонда области выделили 28 млн рублей.