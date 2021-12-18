20 аппаратов ИВЛ поступило в Псковскую область
20 аппаратов ИВЛ поступило в Псковскую область, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
По словам главы региона, оборудование сейчас проходит пусконаладочные процедуры, затем его распределят между реанимационными отделениями Псковского и Великолукского филиалов Псковской областной инфекционной больницы.
«Эти ИВЛ являются аппаратами экспертного класса и позволяют проводить инвазивную и неинвазивную вентиляцию лёгких пациентам различных возрастных групп, даже маленьким детям и новорождённым», – отметил губернатор.
Михаил Ведерников подчеркнул, что оборудование имеет ряд важных функций: позволяет отслеживать опасные отклонения в дыхании – срабатывает специальная система тревоги. Кроме того, эти ИВЛ могут работать в течение пяти часов независимо от источников питания благодаря встроенным и внешним батареям. «Ещё одна особенность оборудования – оно поддерживает постепенное отвыкание, тем самым обеспечивая более плавный переход пациента от механической вентиляции к естественному дыханию», – заметил губернатор.
Глава региона напомнил, что необходимость дополнительных аппаратов ИВЛ возникла, когда был расширен реанимационный коечный фонд. На эти цели из резервного фонда области выделили 28 млн рублей.
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