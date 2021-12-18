Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пожарные спасли ещё двух человек из горящей квартиры в Печорах

Пожарные спасли ещё двух человек из горящей квартиры в Печорах, передаёт корреспондент газеты «Печорская правда».

  • Пожарные спасли человека из горящей квартиры в Печорах
    Фото: Газета «Печорская правда»
  • Пожарные спасли человека из горящей квартиры в Печорах
    Фото: Газета «Печорская правда»
  • Пожарные спасли человека из горящей квартиры в Печорах
    Фото: Газета «Печорская правда»
  • Пожарные спасли человека из горящей квартиры в Печорах
    Фото: Газета «Печорская правда»
  • Пожарные спасли человека из горящей квартиры в Печорах
    Фото: Газета «Печорская правда»
  • Пожарные спасли человека из горящей квартиры в Печорах
    Фото: Газета «Печорская правда»
  • Пожарные спасли человека из горящей квартиры в Печорах
    Фото: Газета «Печорская правда»
  • Пожарные спасли человека из горящей квартиры в Печорах
    Фото: Газета «Печорская правда»
  • Пожарные спасли человека из горящей квартиры в Печорах
    Фото: Газета «Печорская правда»
  • Пожарные спасли человека из горящей квартиры в Печорах
    Фото: Газета «Печорская правда»

Напомним, что пожар начался на втором этаже в здании муниципальной аптеки № 24 на улице Рижской, 5, где расположена частная квартира. На место возгорания прибыли два пожарных расчёта в количестве шести человек.

Вначале пожарные вывели из горящей квартиры одного человека. В дальнейшем при тушении пожара они обнаружили ещё двоих человек. Граждан вывели из здания и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Этих двух человек госпитализировали в медицинское учреждение с ожогами и отравлениями продуктами горения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

18 декабря 2021

Пожарные спасли ещё двух человек из горящей квартиры в Печорах
18 декабря 2021

Пожарные спасли человека из горящей квартиры в Печорах
18 декабря 2021

Публикуем фотографии с места смертельного ДТП в Стругокрасненском районе
18 декабря 2021

Сегодня выйдет в эфир выпуск программы «Псковская сводка» от 18 декабря
18 декабря 2021

Петербуржец погиб при столкновении грузовиков в Псковской области
17 декабря 2021

На санкт-петербургской верфи полыхает боевой корвет
17 декабря 2021

Иномарка в Великих Луках сбила пенсионера
17 декабря 2021

«Газель», сгоревшая в Новосокольническом районе, принадлежала агентству ритуальных услуг

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...