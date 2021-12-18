Пожарные спасли ещё двух человек из горящей квартиры в Печорах

12:39, 18 декабря 2021, ПАИ

Пожарные спасли ещё двух человек из горящей квартиры в Печорах, передаёт корреспондент газеты «Печорская правда».



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»



















Напомним, что пожар начался на втором этаже в здании муниципальной аптеки № 24 на улице Рижской, 5, где расположена частная квартира. На место возгорания прибыли два пожарных расчёта в количестве шести человек.

Вначале пожарные вывели из горящей квартиры одного человека. В дальнейшем при тушении пожара они обнаружили ещё двоих человек. Граждан вывели из здания и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Этих двух человек госпитализировали в медицинское учреждение с ожогами и отравлениями продуктами горения.