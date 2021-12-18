Россия вышла из Договора по открытому небу
Россия официально вышла из Договора по открытому небу. Об этом стало известно 18 декабря.
Россия приняла такое решение после того, как из договора вышли США, а их союзники из Европы не предоставили гарантий, что не будут передавать в Вашингтон собранную во время пролётов над Россией информацию.
В данный момент неизвестно, как теперь поступит Белоруссия, которая в рамках договора входила в единую с Россией группу. В Минске сообщили, что решение будет принято после тщательного анализа и консультаций с Москвой.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году как одна из мер укрепления доверия в Европе после холодной войны. В рамках договора странам-участницам разрешено открыто собирать информацию о вооружённых силах друг друга.
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