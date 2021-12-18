Россия вышла из Договора по открытому небу

14:27, 18 декабря 2021, ПАИ

Россия официально вышла из Договора по открытому небу. Об этом стало известно 18 декабря.

Россия приняла такое решение после того, как из договора вышли США, а их союзники из Европы не предоставили гарантий, что не будут передавать в Вашингтон собранную во время пролётов над Россией информацию.

В данный момент неизвестно, как теперь поступит Белоруссия, которая в рамках договора входила в единую с Россией группу. В Минске сообщили, что решение будет принято после тщательного анализа и консультаций с Москвой.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году как одна из мер укрепления доверия в Европе после холодной войны. В рамках договора странам-участницам разрешено открыто собирать информацию о вооружённых силах друг друга.