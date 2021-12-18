Более 1,5 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

15:43, 18 декабря 2021, ПАИ

1 565 912 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 234,5 млн тестов на коронавирус. За последние сутки были сделано 546 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксированы 10 186 823 случая заболевания коронавирусом, 8 952 266 человек выздоровело, 296 180 – умерло.