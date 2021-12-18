Мокрый снег ожидается в Псковской области 19 декабря

18:07, 18 декабря 2021, ПАИ

19 декабря в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами с дождём. Днём мокрый снег, переходящий в снег. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит от -3 до +2 градусов.

Будет дуть северный и северо-западный ветер со скоростью ночью 5-10 м/с, днём – 8-13 м/с. Атмосферное давление будет низким.