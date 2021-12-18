В этом году ни один ребёнок в Псковской области не погиб при пожаре
В текущем периоде 2021 года ни один ребёнок в Псковской области не погиб при пожаре, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. Однако отмечается, что в результате пожара в этом году травмирован один 13-летний ребёнок.
Сотрудники органа государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд на территории Островского района.
В ходе мероприятия они уделили особое внимание профилактике основных причин пожаров, в частности предупреждению детской шалости с огнём.
Граждан продолжают информировать об обстановке с пожарами на территории региона, об ответственности, которую они несут за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу, а главное – об опасности, которые несут в себе неправильное пользование открытым огнём и нарушение требований пожарной безопасности в быту.
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