Губернатор Псковской области принял участие в обсуждении мер борьбы с наркоманией

18:19, 18 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета под председательством министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Об этом глава региона написал в своём Instagram-аккаунте.

«Обсудили вопросы, связанные с выявлением и пресечением каналов поступления незаконных веществ, с профилактикой наркопотребления и укреплением наркологической службы в регионах», – сообщил Михаил Ведерников.