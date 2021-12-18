Губернатор Псковской области принял участие в обсуждении мер борьбы с наркоманией
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета под председательством министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Об этом глава региона написал в своём Instagram-аккаунте.
«Обсудили вопросы, связанные с выявлением и пресечением каналов поступления незаконных веществ, с профилактикой наркопотребления и укреплением наркологической службы в регионах», – сообщил Михаил Ведерников.
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