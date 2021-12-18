В Псковской области устранена проблема задержки поставок газа
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с гендиректором АО «Псковские коммунальные системы» Андреем Верховским, сообщил глава региона в своём Instagram-аккаунте.
В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения жителей сжиженным газом.
«В регионе были задержки поставки газа в связи с конкурсными процедурами. На данный момент необходимые меры для устранения этих проблем приняты», – сообщил Михаил Ведерников.
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