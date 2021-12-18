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Общество

Глава Moderna заявил, что вакцина от омикрон-штамма может быть произведена меньше чем за три месяца

Глава европейского подразделения американской компании Moderna Дэн Стейнер в интервью итальянской газете la Repubblica рассказал, что вакцина от нового штамма коронавируса «омикрон» может быть произведена менее чем за три месяца.

Он отметил, что на данный момент компания ждёт ответов от науки, прежде чем решить, стоит ли начинать производство новой адаптированной под этот штамм вакцины.

При этом представитель компании подчеркнул, что сроки утверждения обновлённого препарата будут зависеть от национальных регуляторов.

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