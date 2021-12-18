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Общество

Напротив Империала в Пскове сбит пешеход

В Пскове на улице Коммунальной, 44, напротив ТРЦ «Империал», сбит пешеход, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительной информации, водитель «Нексии» на пешеходном переходе совершил наезд на женщину. Бригадой скорой помощи пострадавшая госпитализирована в медучреждение.

На месте работают сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

  • Напротив Империала в Пскове сбит пешеход
    Фото: ПАИ
  • Напротив Империала в Пскове сбит пешеход
    Фото: ПАИ
  • Напротив Империала в Пскове сбит пешеход
    Фото: ПАИ
  • Напротив Империала в Пскове сбит пешеход
    Фото: ПАИ
  • Напротив Империала в Пскове сбит пешеход
    Фото: ПАИ
  • Напротив Империала в Пскове сбит пешеход
    Фото: ПАИ

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