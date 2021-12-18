В 2022 году выйдет комикс по фильму «Брат»

20:03, 18 декабря 2021, ПАИ

Российское издательство комиксов Bubble в 2022 году выпустит сборник по фильму «Брат» к 25-летию премьеры, который расскажет историю главного героя Данилы Багрова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главного редактора издательства Романа Коткова.

Фильм Алексея Балабанова «Брат» вышел в 1997 году. Главным героем картины становится недавно демобилизовавшийся Данила Багров, который отправляется в Петербург, чтобы найти своего брата. Он узнает, что брат работает наемным убийцей. Драму «Брат-2» выпустили в 2000 году, по ее сюжету Багров отправляется в США. Роли в обеих частях исполнили Сергей Бодров-младший и Виктор Сухоруков, композитором выступил Вячеслав Бутусов.