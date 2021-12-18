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Общество

Только 20% россиян хотят получить на Новый год в подарок деньги

Среди россиян только 20% хотели бы получить в качестве подарка деньги на Новый год. Большинство предпочитают получить на праздник то, что попросили у родных или друзей заранее. Такие результаты показал опрос, проведенный банком «Русский стандарт», пишет ТАСС.

Отмечается, что 48% респондентов предпочитают получить на Новый год подарок, который выбрали сами и заранее заказали близким или друзьям. Любят сюрпризы еще 31% опрошенных россиян. Универсальный подарок – деньги или предоплаченная карта – рады получить 20% россиян. При этом годом ранее тех, кто хотел бы получить деньги, было значительно больше – 45,5% респондентов.

В опросе принимали участие более 1 тыс. респондентов из числа клиентов банка «Русский стандарт» на страницах в социальных сетях кредитной организации.

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