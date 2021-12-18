Австрия с 20 декабря разрешит въезд только привитым и переболевшим ковидом
Австрия из-за угрозы распространения омикрон-штамма с 20 декабря разрешит въезд только привитым и переболевшим ковидом. Этим категориям лиц надо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сообщил МИД страны.
Исключение сделано для людей с наличием третьей дозы вакцины, беременных, с противопоказаниями к вакцине, транзитных пассажиров, школьников и для поездок по работе в международные организации. Им для въезда по-прежнему достаточно предъявлять только отрицательный результат теста на коронавирус.
Граждане Австрии и остальных стран Евросоюза, которые не были привиты или не переболели ковидом, должны пройти электронную регистрацию и соблюдать 10-дневный карантин. Его можно завершить через пять дней при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.
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