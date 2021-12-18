Съёмки приквела о детстве майора Грома стартуют весной 2022 года

21:39, 18 декабря 2021, ПАИ

Весной 2022 года начнутся съёмки приквела о детстве майора Грома. Картину представят зрителям в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба русскоязычного интернет-сервиса «Кинопоиск».

Фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» вышел на «Кинопоиске» в мае 2021 года. На протяжении четырёх недель он возглавлял топ просмотров видеосервиса.

В новом фильме сценаристы Артём Габрелянов и Евгений Федотов описали один день из жизни маленького Игоря Грома. Местом действия фильма станет Санкт-Петербург 1990-х годов, в котором сотрудники полиции Константин Гром и Фёдор Прокопенко пытаются найти и обезвредить нового босса криминального мира по прозвищу Анубис. В это время Игорь со своим другом Игнатом пробует заработать денег, ввязываясь в сомнительные авантюры.

Директор по контенту медиасервисов «Яндекса», продюсер проекта Ольга Филипук добавила, что 27 декабря в «Кинопоиске» выйдет расширенная версия фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Это более 20 минут нового материала – сцены и диалоги, не вошедшие в основную версию фильма.