Врач объяснила, почему недозрелые бананы полезнее спелых
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Алена Поташева заявила, что недозрелые бананы для пищеварительной системы гораздо полезнее спелых, пишет «Известия».
Специалист отметила, что в таких бананах содержится больше клетчатки, а сахара – меньше.
Кроме того, в недоспелом банане содержится лейкоцианидин — он уменьшает чувство изжоги.
Также в банане содержатся пищевые волокна, которые обладают свойствами пребиотика и помогают поддерживать нужное количество полезных бактерий в кишечнике.
Поташева считает, что это идеальный перекус для спортсменов.
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