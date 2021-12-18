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Врач объяснила, почему недозрелые бананы полезнее спелых

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Алена Поташева заявила, что недозрелые бананы для пищеварительной системы гораздо полезнее спелых, пишет «Известия».

Специалист отметила, что в таких бананах содержится больше клетчатки, а сахара – меньше.

Кроме того, в недоспелом банане содержится лейкоцианидин — он уменьшает чувство изжоги.

Также в банане содержатся пищевые волокна, которые обладают свойствами пребиотика и помогают поддерживать нужное количество полезных бактерий в кишечнике.

Поташева считает, что это идеальный перекус для спортсменов.

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