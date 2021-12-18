В Бежаницком районе произошло ДТП с пьяным мужчиной
В Бежаницком районе произошёл наезд на пешехода, сообщает корреспондент газеты «Сельская новь».
По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада-Калина», двигаясь со стороны посёлка Бежаницы по направлению в деревню Лющик, во время разъезда со встречной автомашиной совершил наезд на мужчину, который лежал на проезжей части дороги.
Водитель трезв. Пострадавший с признаками опьянения доставлен в больницу города Великие Луки.
По факту ДТП ведётся сбор материала проверки.
На месте происшествия работали сотрудники ДПС, бригада скорой помощи.
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