Журнал Science представил список наиболее важных научных открытий 2021 года

23:13, 18 декабря 2021, ПАИ

В рейтинг наиболее важных научных открытий 2021 года, по мнению журнала Science, вошло десять ключевых достижений в научной сфере.

Так, прорывом года признаны вакцины от COVID-19. Кроме того, учёные достигли прогресса в прогнозировании структур протеинов благодаря разработанным алгоритмам. С помощью новых механизмов эксперты рассчитывают смоделировать изменения в шиповом белке омикрон-версии вируса.

Также у врачей расширились возможности лечения посттравматического стрессового расстройства.

Другое значимое открытие касается изучения археологических раскопок. Специалисты научились извлекать ядерную ДНК из пещерного грунта и ископаемых остатков возрастом более 1 млн лет, тем самым получив возможность более детально изучить информацию о вымерших биологических видах.

Не менее важным событием в научной среде является прогресс в направлении термоядерного синтеза. Так, впервые термоядерный реактор выработал больше энергии, чем затратили на его работу.

В рейтинг также вошёл разработанный учёными способ лечения наследственных болезней с помощью CRISPR-терапии. Данная технология позволяет редактировать гены в человеческом организме.

Помимо этого, в 2021 году удалось значительно пополнить знания о структуре Марса.