Специалист рассказала, как усилить бодрящий эффект от кофе

23:40, 18 декабря 2021, ПАИ

Кофе надо пить реже, чтобы получать от него более бодрящий эффект, рассказала сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина, пишет РИА Новости.

Она отметила, что при чрезмерном употреблении кофе бодрящий эффект кофеина снижается в разы, так как организм привыкает к нему и становится менее восприимчивым.

Блохина поделилась особым приёмом под названием power nap: нужно выпить чашку кофе, а затем прилечь поспать на полчаса. В результате, когда человек проснётся, как раз начнёт действовать кофеин, а организм при этом и так уже получил заряд бодрости благодаря короткому сну.