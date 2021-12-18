Специалист рассказала, как усилить бодрящий эффект от кофе
Кофе надо пить реже, чтобы получать от него более бодрящий эффект, рассказала сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина, пишет РИА Новости.
Она отметила, что при чрезмерном употреблении кофе бодрящий эффект кофеина снижается в разы, так как организм привыкает к нему и становится менее восприимчивым.
Блохина поделилась особым приёмом под названием power nap: нужно выпить чашку кофе, а затем прилечь поспать на полчаса. В результате, когда человек проснётся, как раз начнёт действовать кофеин, а организм при этом и так уже получил заряд бодрости благодаря короткому сну.
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