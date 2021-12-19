До +1 градуса ожидается сегодня в Пскове

11:56, 19 декабря 2021, ПАИ

19 декабря в Псковской области ожидается облачная погода. Днём небольшие осадки – мокрый снег. Ночью временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северных направлений, умеренный. Температура днём -1...+1, ночью -6...-11 градусов. Об этом пишет официальный Telegram-канал региона.

В Пскове днём небольшие осадки, мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура днём 0...+1, ночью -6...-8. В Великих Луках днём небольшие осадки, мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура днём около 0, ночью -7...-9.