В Гдовском районе две женщины утонули в улетевшем с моста автомобиле

12:18, 19 декабря 2021, ПАИ

В Гдовском районе две женщины утонули в улетевшем с моста автомобиле. Как передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря», автомобиль упал в воду реки Куну за деревней Лунёвщина примерно в 10:20.

В Renault Capture с петербургскими номерами в тот момент находились двое - водитель и пассажир. Они погибли на месте. Среди погибших – женщины 51 года и 81 года. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД предположили, что находишаяся за рулём женщина заснула, так как на трассе нет тормозного пути.

В результате автомобиль слетел с моста, однако в тот момент люди в нём ещё были живы, они захлебнулись, не сумев выбраться со своих мест.